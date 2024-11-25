Вашингтон, 25 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Студентка из американского штата Калифорния Элисон спутала синдромы онкологического заболевания с похмельем и едва выжила. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

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По словам 20-летней девушки, которые 21 ноября привело издание, в июле 2024 года она проснулась с головной болью после алкогольной вечеринки с друзьями. При этом студентка ощущала себя как «на качающейся лодке» и не могла стоять на ногах, что сочла похмельем.

Спустя несколько дней симптомы не прекратились, и Элисон направилась в больницу, при этом её голова уже пульсировала, а зрение затуманилось. После проведённого МРТ у студентки выявили рак мозга в затылочной зоне, вызвавший отёк мозга и начавший давить на зрительные нервы, что и привело к головным болям и проблемам со зрением.

Врачи приняли решение о проведении девушке операции, в ходе которой из её головы удалили опухоль длиною 4 см. После изучения последней медики определили, что у Элисон был рак третьей стадии.

Позднее выяснилось, что заболевание начало проявляться у девушки ещё в декабре 2022 года, когда появились головные боли, которые студентка списывала на менструации и употребление кофеина. Элисон за месяц до того, как ей поставили диагноз, также ощущала покалывания в теле, которые не восприняла всерьёз.

«Я действительно благодарна за то, что я здесь [в клинике], поскольку меня могло бы здесь и не быть», — заявила студентка.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Предварительной причиной его смерти стало онкологическое заболевание лимфатической системы.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург 12 октября рассказал, что создаваемая отечественная вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Он уточнил, что сейчас учёные выясняют, можно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который будет способен стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.