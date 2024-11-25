Берлин, 25 ноября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Киев должен компенсировать Германии ущерб и упущенную выгоду от подрыва газопроводов «Северный поток», так как причастность украинских спецслужб к этой диверсии является очевидной. Об этом 25 ноября говорится в заявлении немецкого движения против санкций Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»).

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ответственность за террористическую атаку на «Северные потоки» лежит на спецслужбах и властях Украины.

«Это целенаправленная атака на Германию и на наши экономические основы, которую недопустимо терпеть. Украина должна нести полную ответственность за причинённый ущерб, как физический, так и упущенную выгоду», — привёл выдержку из заявления ТАСС.

Уточняется, что диверсия на газопроводах была направлена как против России, так и против Германии и её интересов и экономики. При этом инициаторами этой атаки являются США, с самого начала проекта выступавшие против него, добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил о необходимости восстановить «Северные потоки» и вернуться к дипломатическому диалогу с Россией. Он также указал на необходимость начать расследование ошибок, из-за которых были допущены подрыв газопровода и эскалация украинского конфликта.

Ранее в этот же день депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт заявил, что в ситуации с «Северными потоками» Германия наказала сама себя. По его словам, сейчас в рабочем состоянии остаётся только одна из ниток трубопровода, по которой газ не идёт.

В конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв обеих ниток «Северного потока» и одной нити «Северного потока — 2». Позднее президент РФ Владимир Путин отмечал, что такого рода диверсию нельзя было провести без поддержки на государственном уровне. Глава государства уточнил, что эту атаку организовали американские спецслужбы.