Вашингтон, 25 ноября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Властям Китая невыгодно сближение России с КНДР. Такое мнение высказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова привела 24 ноября британская газета The Guardian.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По утверждению Кэмпбелла, китайская сторона пока не выступала с прямой критикой России, однако нарастающая координация действий Москвы и Пхеньяна «нервирует» Пекин.

Как считает заместитель американского госсекретаря, укрепляющиеся отношения России с КНДР могут подвигнуть Пхеньян на усиление провокаций, что не соответствует интересам Китая. Кроме того, это может привести к усилению связей США с Южной Кореей и Японией, что может обернуться снижением влияния Китая в Восточной Азии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер 22 ноября заявила, что для Вашингтона в будущем станет «серьёзным вызовом» усиление сотрудничества Москвы с Пхеньяном. Она также выступила с утверждением, что сейчас в РФ якобы присутствуют тысячи военных армии КНДР.

В июне 2024 года лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Пхеньяне отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в украинском конфликте.