Вашингтон, 25 ноября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Жители Украины нервничают из-за последнего удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сказал он.

Говоря о стремлении вновь избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки и об отказе Киева от территорий, Кулеба отметил, что власти киевского режима «не надевают розовые очки» в отношении нового американского президента и его команды. При этом он отметил, что начинать переговоры следует не с того, что «Украина готова принять», а с того, что для соглашения сделает Москва.

Как сообщало ИА Регнум, будущая администрация Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года начнёт предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил конгрессмен Майк Уолц.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Значительная часть военнослужащих украинской армии на данный момент уже готова согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России. Об этом написал британский журнал The Economist со ссылкой на ВСУ.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ. ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» ракетой в ответ на удары Киева по российской территории западным дальнобойным оружием.