Москва, 25 ноября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. В России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря ожидается самый короткий световой день. Его длина сократится до 6 часов 59 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлёвские куранты на Спасской башне

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, продолжительность ночи станет максимальной, а дня — минимальной. После этого длительность светлого времени суток начнёт увеличиваться и к 1 января 2025 года достигнет 7 часов 6,5 минуты.

Как сообщало ИА Регнум, резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Земли достигла одна из самых мощных ударных звуковых волн, зафиксированных астрономами за всю историю наблюдений. Её вызвало столкновение в группе галактик, известной как Квинтет Стефана.