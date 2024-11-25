Лондон, 25 ноября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Значительная часть военнослужащих украинской армии на данный момент уже готова согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России. Об этом написал британский журнал The Economist со ссылкой на ВСУ.

ИА Регнум ВСУ

По информации издания, в ВСУ допускают отступление сразу по нескольким фронтам. Отмечается, что проблемы усугубляются в основном из-за нехватки живой силы.

Командир батальона 65-й бригады Форест рассказал, что в рядах ВСУ нет добровольцев. Мобилизационная кампания набирает только две трети от запланированного числа новобранцев. Он уверен, что весной ситуация для ВСУ может стать «необратимой», на ней отразится не только количество новобранцев, но и их качество.

Офицер с позывным Чеченец также заявил, что сейчас в его подразделении 70% бойцов готовы «отдать территории», люди устали от конфликта и задаются вопросом, не является ли прекращение огня единственным выходом.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине все должны быть мобилизованы, заявила депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и руководитель медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова.

в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул он.