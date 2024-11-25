Симферополь, 25 ноября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии. Об этом «РИА Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Отмечается, что с 2022 года в Крыму национализировали 3,5 тыс. объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей.

«У национализированных предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, появились новые собственники. Предприятия работают, даже стали зарабатывать больше, так как были ликвидированы «серые схемы». Появились нормальные инвесторы, которые занимаются предприятиями и заинтересованы в их развитии», — пояснил Константинов.

По его словам, в результате крымская экономика получает дополнительные перспективы и доходы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Константинов заявлял, что в Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. Соответствующий проект постановления поступил в Госсовет республики.

30 октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи Зеленских в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. В аукционе участвовали два человека. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.

Решение о национализации имущества принимал крымский парламент. Депутаты проголосовали за изменение правового статуса объектов украинских политиков и олигархов. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове продолжится «национализация имущества врагов России».