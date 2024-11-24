Москва, 25 ноября, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В Москве на 55-м году жизни скончался Павел Викторович Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов, автор произведений для камерных ансамблей, хоровых и симфонических сочинений, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля. Также композитор писал музыку для кинофильмов и рекламных роликов. О безвременной кончине коллеги сообщили в Союзе композиторов.

Союз композиторов Павел Карманов

Карманов работал со многими музыкантами, в их числе Алексей Любимов, Юрий Башмет, скрипачка Татьяна Гринденко, перкуссионист Марк Пекарский.

Будущий музыкант родился в Братске Иркутской области, в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни. С ранних лет Павел Карманов проявлял интерес к искусству. С шести лет он учился в музыкальной школе в Новосибирске. В 1988 году Карманов успешно окончил Центральную музыкальную школу, а в 1995 году получил диплом Московской консерватории.

Уже в школьные годы Павел Карманов создавал музыкальные произведения в различных стилях: авангард, импрессионизм, минимализм.

С 2000 по 2017 год был участником московской рок-группы «Вежливый отказ», играл на пианино и флейте.

В числе известных киноработ — фильм о балерине «Большой» Валерия Тодоровского, военная драма «Враги», «Пугало», «Солдатский декамерон» и другие.

В 2016 году Павел Карманов создал новую версию оперы Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре РФ.

О причинах смерти композитора не сообщается.