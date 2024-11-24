Рим, 24 ноября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не станет оказывать поддержку украинским предприятиям, связанным с местными олигархами, в том числе компании ДТЭК, которая занимается производством и распределением электроэнергии и входит в группу SCM, принадлежащую олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Ирина Александрова/РИА Новости Ринат Ахметов

Президент банка Одиль Рено-Басс, комментируя такое решение, заявила, что «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции».

По её мнению, компромиссы в этом вопросе негативно отразятся на долгосрочных перспективах Украины. Уточняется, что Киев получит помощь, если Ахметов откажется от контроля над ДТЭК.

Ринат Ахметов в 2022 году занимал первое место в рейтинге богатейших людей Украины, его состояние оценивалось в 4,4 млрд долларов. По версии Forbes, в 2024 году у него 4 млрд долларов, он занимает 853-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Как сообщало ИА Регнум, жители Одессы 20 ноября перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия электричества. Отмечалось, что люди вышли на улицы по причине длительного отсутствия света. По данным местных журналистов, в ряде домов электричества нет более двух суток, некоторым давали свет лишь на три часа.

На Украине с наступлением холодов начали отключать электроэнергию в связи с дефицитом мощности в энергосистеме.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой ВС РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, добавил глава государства.