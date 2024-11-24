Бухарест, 24 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. В Румынии 24 ноября состоялись выборы президента, которые проводятся каждые пять лет. В стране нет порога явки, выборы считаются состоявшимися при любом количестве участников, сообщает телеканал Digi 24.

Vadim Ghirda/AP/TASS Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

Результаты экзитполов показали, что лидирует премьер-министр Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию. За ним следует мэр города Кымпулунг, правоцентристка Елена Ласкони, которая выступает за антироссийскую политику и возглавляет «Союз за спасение Румынии».

Третье место занимает Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат, набравший 16% голосов. Джордже Симион, который выступает за прекращение помощи Украине и возглавляет «Союз за объединение румын», занял четвёртое место с 15% голосов.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к вечеру в голосовании приняли участие 47,66% избирателей. Избирательные участки уже закрыты.

На пост президента Румынии претендовали 13 кандидатов. Согласно законодательству Румынии, победителем выборов становится кандидат, набравший более половины голосов избирателей, включённых в списки. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, через две недели проводится второй тур выборов, и победителем становится тот, кто получает простое большинство голосов.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам проходящих президентских выборов в Румынии политика государства не изменится, так как голосование достаточно прогнозируемое и подавляющее большинство кандидатов являются сторонниками продолжения военно-политической помощи киевскому режиму и непосредственного взаимодействия с ЕС и НАТО, считает политолог Денис Денисов.

По словам эксперта, в ЕС такие страны, как Румыния, Болгария и некоторые другие, воспринимаются как младшие партнёры со слаборазвитой демократической системой. На те проблемы, которые происходят в этих государствах, в том числе в рамках электоральных кампаний, в Евросоюзе обычно стараются закрывать глаза. Денисов уточнил, что это же касается и евродепутата Дианы Шошоакэ, которую Верховный суд Румынии отстранил от участия в президентских выборах. Причина, как сказано в вердикте суда, — её «пророссийские, антиевропейские и антинатовские» взгляды.

В июне этого года элита Румынии получила два болезненных удара. И оба были нанесены общеевропейскими структурами, причём в то время, когда румынское руководство принимало непопулярное в своей стране решение о передаче Украине одной из двух систем ПВО Patriot, стоящих на боевом дежурстве.