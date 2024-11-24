Москва, 24 ноября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Актёр и радиоведущий Владимир Самойлов (тёзка народного артиста СССР) скончался на 81-м году жизни. Соответствующая информация появилась на сайте «Кино-Театр. Ру».

Кадр из к/ф «Хищники». 1991 Владимир Самойлов

Артиста не стало 20 ноября. Причина смерти не раскрывается.

Самойлов был выпускником Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. После учёбы он работал в Театре комедии Росконцерта.

Кроме того, артист был ведущим авторских передач на радиостанции «Маяк». Самойлов стал известен благодаря ролям в фильмах «Хищники» и «Заложники «Дьявола».

Владимира Самойлова также награждали Золотой Пушкинской медалью «За просветительскую деятельность».