Москва, 25 ноября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Цены на вторичное жильё в России держатся на одном уровне из-за дефицита на рынке как спроса, так и предложения. Об этом ИА Регнум заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он прокомментировал аналитические выкладки в СМИ, согласно которым после продолжительного затишья начался сдержанный рост — чуть менее половины процента за месяц. Журналисты объяснили изменение показателей восстановлением покупательской активности, предположив, что потребители адаптируются к новым условиям и вкладывают сбережения в недвижимость.

«Когда речь идёт про 0,4% на фоне средних цен по всему рынку — это уровень погрешности. Цены сегодня находятся примерно на одном и том же уровне. Никакого роста или падения я не вижу», — возразил Барсуков.

Он напомнил, что была повышена ключевая ставка, и, соответственно, стали высокими ставки по депозитам и по ипотеке, что снизило количество выдаваемых ипотечных кредитов.

«Если мы говорим про человека, который чистый ипотечник, то есть у него минимальный первоначальный взнос, он вообще не может их брать. Таких сделок сейчас практически нет. Сегодня это (доля ипотечного займа в стоимости приобретаемых объектов недвижимости. — Прим.) в основном доплата: продал свою квартиру, на доплату взял ипотеку. Вот как это выглядит», — объяснил Барсуков.

Понижения цен на вторичку ждать не стоит, уверен специалист. Он отметил, что уже два года говорят о возможном понижении цен и придумывают для себя новые реперные точки, от которых надо ждать негативной динамики. В реальности на рынке есть большой дефицит покупателей, но при этом сохраняется и большой дефицит предложений, поэтому цены не падают, а существует некий баланс, в рамках которого стоимость объектов сохраняется.

При этом недвижимость может подняться в цене, но точно не упасть, заверил собеседник. Он спрогнозировал, что в январе аналитики могут зафиксировать рост цен на жильё в районе 1–2%.

«Вот сейчас на всплеске ноября и декабря люди будут покупать дешёвые квартиры в своём сегменте в первую очередь. Купят выгодные объекты. В январе мы придём к ситуации, когда аналитики начнут фиксировать рост цены, потому что будут смотреть не на сумму реальных сделок, а на цены в объявлениях. Они увидят, что стоимость растёт, потому что дешёвые квартиры купили, а остались дорогие. Плюс продавцы, которые будут выходить на рынок в январе–феврале, будут выставлять цену, которую увидят у конкурентов, соответственно тоже высокую. Мы придём в ситуацию, когда таким образом рынок приподнимется в цене», — предположил Барсуков.

Однако существенного роста на рынке эксперт не ждёт. По его словам, такой сценарий возможен лишь при ухудшении общей обстановки и падении курса рубля, и если этого не произойдёт, сохранится спокойный рынок.

19 ноября в разговоре с ИА Регнум экономист Василий Колташов рассказал об изменениях, которые происходят на рынке жилой недвижимости в России. По его словам, уходят панические ожидания большого роста стоимости объектов, также ипотека перестаёт быть основным инструментом покупки. Вместе с тем эксперт указал на некоторое падение цен на рынке недвижимости, которое уже началось.

Ранее, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%.