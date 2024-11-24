Пущино, Московская область, 24 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Инструктор и студент Московского государственного университета (МГУ) разбились во время прыжка с парашютом в Подмосковье, на данный момент оба находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Инструктор по прыжкам с парашютом из клуба Skycenter вместе со студентом МГУ разбился во время приземления на территории города Пущино Московской области, мужчин экстренно госпитализировали с множеством переломов. Предварительно, у них запутались стропы.

В больнице 49-летнему инструктору Алексею С. диагностировали ушиб грудной клетки, перелом рёбер, открытый перелом левой голени и травмы живота. У 21-летнего Андрея З. перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и закрытая травма живота.

9 июня парашютист погиб во время неудачной посадки в деревне Путилково Ленинградской области. Спортсмен заснял предсмертные кадры падения, когда из-за большой скорости и сильного натяжения у мужчины не получилось раскрутить запутавшиеся стропы. В результате парашютиста протащило по земле.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года двое ставропольцев погибли в результате крушения дельтаплана. Летательный аппарат упал около посёлка Мирного. По данным «112», оба погибли.