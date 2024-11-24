Бейрут, 24 ноября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Жертвами удара Израиля по территории Ливана 23 ноября стали 84 человека, а 213 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

«За вчерашний день от израильских атак погибли 84 человека, 213 получили ранения. Количество жертв с начала израильской агрессии против Ливана возросло до 3754 человек, ранения получили 15 626 мирных жителей», — указано в заявлении, распространённом 24 ноября.

Уточняется, что больше всего жертв зафиксировано в центре Бейрута, где погибли 29 человек. Ещё 43 ливанца погибли в поселениях в провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке страны.

Как передавало ИА Регнум, утром 23 ноября Израиль совершил авианалёт по району Баста в центре Бейрута и по району Шиях в южных пригородах.

Вечером 13 ноября и ранним утром 14 ноября ВВС Израиля совершили серию авианалётов на южные пригороды Бейрута. Три удара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Взрывы слышали и в центре столицы Ливана. Очевидцы утверждали, что над районом был виден густой дым, сообщалось о серьёзном ущербе от взрывов.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. В суде полагают, что высшие чины еврейского государства совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.