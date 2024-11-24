Москва, 24 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Новым послом России в США, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев, сообщил 24 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники.

МИД России Александр Дарчиев

Дарчиев ранее занимал пост посла в Канаде (в 2014–2021 годах), а в настоящее время является директором департамента Северной Америки МИД.

В министерстве Дарчиев работает с 1992 года. Он также занимал посты начальника отдела департамента Северной Америки МИД, замдиректора того же департамента, советника посольства России в США и советника-посланника того же диппредставительства.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кандидатура посла России в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Песков уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

Россия рассматривает одну кандидатуру на пост посла в США, сообщал 9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Кандидатура посла пока не утверждена, его назначение — многоступенчатый процесс, и он пока на начальной стадии, отметил замминистра.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что на пост посла в США рассматривается одна кандидатура. МИД не комментирует назначение послов, поскольку это прерогатива президента, поясняла Захарова.

5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла. 7 октября Песков уточнил, что новый посол в США будет назначен своевременно. Пресс-секретарь президента заявил, что возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Если власти США конфискуют замороженные активы России или совершат действия, которые приведут к эскалации ситуации на Украине, дипломатические отношения с Вашингтоном могут быть разорваны, заявил 9 ноября Рябков. Такая вероятность сохраняется, добавил заместитель министра.