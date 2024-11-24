Ла-Пас, 24 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Россия и Китай укрепили отношения со странами Латинской Америки, вследствие чего США потеряли былое влияние в регионе. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе в интервью бразильской газете O Globo.

Luis Gandarillas/EPA/ТАСС Президент Боливии Луис Арсе

По словам боливийского лидера, сегодня уровень влияния США в латиноамериканском регионе снизился, тогда как РФ и Китай сильно укрепились. Он также считает, что возвращение в Белый дом избранного американского президента Дональда Трампа пройдёт в новом глобальном контексте и теперь Вашингтону придётся уважать суверенитет государств Латинской Америки.

«Я считаю, что у Трампа есть возможность задуматься, в частности, о Латинской Америке. Ему должно быть ясно, что Боливия и Латинская Америка больше не будут задним двором США, как это было долгое время. Ситуация изменилась, и все правительства региона знают об этом. Следовательно, США должны изменить свой образ действий», — заявил президент Боливии.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильские власти положительно относятся к возможному вступлению Боливии в БРИКС. Он добавил, что вопрос о расширении межгосударственного объединения будет обсуждаться на саммите группы в Казани.

24 октября в Казань прибыл президент Боливии для участия в саммите БРИКС. В аэропорту Казани Арсе встретили с хлебом-солью, а в ходе визита он также встретился с президентом России Владимиром Путиным.