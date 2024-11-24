Оппозиция начала готовить площадку для митинга у парламента Грузии
У парламента Грузии началась подготовка площадки для митинга оппозиции
Тбилиси, 24 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. У здания парламента Грузии началась подготовка площадки для ожидающегося вечером митинга оппозиции, которая выступает против результатов парламентских выборов, передаёт 24 ноября корреспондент «РИА Новости».
На данный момент ситуация находится под контролем, за сборкой конструкции наблюдают сотрудники правоохранительных органов. У стен парламента дежурят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени (15:20 мск) обстановка остаётся спокойной.
Как передавало ИА Регнум, оппозиционные партии Грузии 23 ноября возобновили в Тбилиси акцию протеста против итогов парламентских выборов. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки. Их представители заявили о намерении проводить акцию протеста в течение всего вечера.
Представили оппозиции анонсировали проведение нового митинга 24 ноября. Протестующих планировали собрать на той же площади, чтобы пройти шествием к зданию парламента Грузии и остаться там до утра.
Утром 19 ноября спецназ Грузии разогнал протестующих, которые палатками заблокировали проспект около здания университета Тбилиси. Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия заявил о намерении «планомерно и мирно» занять всю страну и вернуть Грузию на прозападный курс.
Парламентские выборы в Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.