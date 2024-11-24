Тбилиси, 24 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. У здания парламента Грузии началась подготовка площадки для ожидающегося вечером митинга оппозиции, которая выступает против результатов парламентских выборов, передаёт 24 ноября корреспондент «РИА Новости».

Кирилл Зыков/РИА Новости

На данный момент ситуация находится под контролем, за сборкой конструкции наблюдают сотрудники правоохранительных органов. У стен парламента дежурят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени (15:20 мск) обстановка остаётся спокойной.

Как передавало ИА Регнум, оппозиционные партии Грузии 23 ноября возобновили в Тбилиси акцию протеста против итогов парламентских выборов. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки. Их представители заявили о намерении проводить акцию протеста в течение всего вечера.

Представили оппозиции анонсировали проведение нового митинга 24 ноября. Протестующих планировали собрать на той же площади, чтобы пройти шествием к зданию парламента Грузии и остаться там до утра.

Утром 19 ноября спецназ Грузии разогнал протестующих, которые палатками заблокировали проспект около здания университета Тбилиси. Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия заявил о намерении «планомерно и мирно» занять всю страну и вернуть Грузию на прозападный курс.

Парламентские выборы в Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.