Киев, 24 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Власти киевского режима хотят попросить у Запада систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая, по их мнению, позволит противостоять баллистическим ракетам «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Фокус. ua». Украинские эксперты считают, что противоракетный комплекс Киеву никто не даст из-за высокой стоимости и утечек из Генштаба ВСУ.

ABACA/ТАСС

Представитель украинского МИД заявил, что Киев может попросить THAAD после удара новой российской баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. Однако опрошенные аналитики утверждают, что запрос Украины вряд ли будет удовлетворен. Также эксперты не уверены, может ли данный комплекс вообще перехватывать гиперзвуковые баллистические ракеты, так как о технических результатах испытаний «Орешника» информации нет.

Более того, ориентировочная стоимость комплекса THAAD доходит до $3 млрд. Собеседники издания скептически относятся и к временной аренде системы.

«Украинским военным специалистам придётся проходить курс обучения минимум несколько месяцев для использования нового оборудования. А вдруг россияне уничтожат или повредят эту систему, как было не раз с ЗРК Patriot? Все-таки $3 млрд — немалые деньги, втрое больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну в Украине, чем передавать нам THAAD», — прокомментировал ситуацию военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак.

Отмечается, что стоимость одного выстрела THAAD доходит до $20 млн. Но дело не только в дороговизне, как отмечает украинский политолог Юрий Романенко. Ранее из Генштаба ВСУ уже «утекали» данные о вооружениях, например, сведения о производстве БПЛА, созданных украинцами в 2023, обнаружены на российском сайте в конце октября 2024 года главным редактором портала «Цензор. нет» Юрием Бутусовым. Среди рассекреченной информации были данные о моделях дронов, телефоны и имена руководителей, адреса и названия производителей.

«Нелогично просить такое оружие, его нам никто не даст. THAAD перехватывает цели выше стратосферы, его могли себе позволить несколько самых богатых стран», — отмечает Романенко.

Среди других рассматриваемых позиций обсуждались также модернизированные системы Patriot, морской комплекс Aegis и наземная система Aegis Ashore.

THAAD — противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, который был принят на вооружение армией США в 2008 году.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар гиперзвуковой баллистической ракетой комплекса «Орешник». Глава государства также добавил, что средств противодействия новейшим российским ракетам не существует.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.