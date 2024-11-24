Джакарта, 24 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Власти Индонезии предупредили о всплеске активности вулкана Карангетанг на острове Сиву. Это может привести к сходу с вершины мощных пирокластических потоков, сообщает 24 ноября агентство Antara со ссылкой на данные Геологического агентства министерства энергетики и минеральных ресурсов страны.

Global Look Press/Stringer/Xinhua

«Остерегайтесь пирокластических потоков, когда старый купол лавы на вершине горы обрушится», — приводит Antara слова главы Геологического агентства Мухаммада Вафида.

Он также пояснил, что пирокластические потоки с вулкана могу образоваться из-за накопления лавы и грязевых потоков во время дождей. По предположениям эксперта, магма, которая собралась внутри вулкана, начнёт движение от глубины кратера к его поверхности.

На данный момент в Индонезии находятся около 130 активных вулканов. Карангетанг считают одним из самых активных. Из-за особенностей его строения извержения часто сопровождаются лавовыми потоками.

4 ноября ИА Регнум передавало, что по меньшей мере десять человек погибли в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара в результате извержения вулкана Левотоби. При извержении часть домов в деревне Клатанло района Улангитан была разрушена упавшими с вершины горы камнями.

Ранее специалисты в области геологии, изучающие годичные кольца полуископаемых деревьев на Ямале, смогли определить точную дату одного из самых масштабных извержений вулкана за последние 10 тыс. лет. Оно произошло на вулкане Кикай в 5279 году до нашей эры.