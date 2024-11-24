Киев, 24 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает 24 ноября украинское издание «Страна. ua» и «Главком» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Киеве. (мэр Киева Виталий.— Прим. ред.) Кличко говорит, что в столице работает ПВО», — сказано в публикации.

Издание также опубликовало видео с пролетающим дроном в небе над украинской столицей.

Как передавало ранее ИА Регнум, на Украине ранним утром 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве с 04:45 мск.

Кроме того, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области.

Министерство обороны России 23 ноября опубликовало видео с ударом расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Вооружённых сил Украины в Днепропетровске.