Симферополь, 24 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что западные союзники могут от него отвернуться, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сообщил он «РИА Новости».

Депутат также выразил уверенность, что Зеленский в целом не способен на завершение украинского конфликта и на заключение мира с Россией. По словам Константинова, России не нужен «корявый мир», а напротив, нужна стабильность у своих границ. При этом глава крымского парламента отметил, что понятия стабильность и Зеленский «несовместимы».

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что признание главой киевского режима невозможности вернуть Крым является «поздним прозрением». Он добавил, что Киеву следует навсегда забыть о Крыме.

В начале ноября Константинов также заявлял, что ущерб, нанесённый Крыму за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. По его словам, ущерб касается экономической, экологической и культурной сфер Крыма. В частности, за время нахождения полуострова в составе Украины было разграблено или пришло в негодность всё имущество, доставшееся от Советского Союза.