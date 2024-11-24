В заявлениях Зеленского заметили страх
Глава парламента Крыма: Зеленский напуган, что может потерять западных союзников
Симферополь, 24 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что западные союзники могут от него отвернуться, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сообщил он «РИА Новости».
Депутат также выразил уверенность, что Зеленский в целом не способен на завершение украинского конфликта и на заключение мира с Россией. По словам Константинова, России не нужен «корявый мир», а напротив, нужна стабильность у своих границ. При этом глава крымского парламента отметил, что понятия стабильность и Зеленский «несовместимы».
Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что признание главой киевского режима невозможности вернуть Крым является «поздним прозрением». Он добавил, что Киеву следует навсегда забыть о Крыме.
В начале ноября Константинов также заявлял, что ущерб, нанесённый Крыму за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. По его словам, ущерб касается экономической, экологической и культурной сфер Крыма. В частности, за время нахождения полуострова в составе Украины было разграблено или пришло в негодность всё имущество, доставшееся от Советского Союза.