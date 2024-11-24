Москва, 24 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Великобритания вполне могла быть первой, кто разрешил киевскому режиму применять дальнобойное вооружение для ударов по России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

ИА Регнум

По его словам, англичане пытаются «бежать впереди повозки». Они не скрывали и заявляли на уровне премьер-министра, что допускают любое использование своего оружия в украинском конфликте.

«Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — сказал Песков, слова которого приводят «Вести».

Как сообщало ИА Регнум, британские ракетные системы Storm Shadow, а также американские ATACMS и HIMARS применялись при нанесении 19 и 21 ноября ударов по территории России. Об этом заявил в недавнем обращении к нации президент Владимир Путин. Ракеты выпустили по военным объектам в Брянской и Курской областях, но благодаря работе российских средств ПВО цели противника достигнуты не были.

С этого момента, отметил Путин, спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера. В ответ на удары западным оружием Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

После применения Россией «Орешника» глава МВД Британии Иветт Купер заявила, что Лондон продолжит поддерживать Киев и поставлять необходимую помощь украинским войскам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на появившиеся предположения, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. По её словам, это не столько смешно, сколько опасно.