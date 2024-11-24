Берлин, 24 ноября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал восстановить «Северные потоки» и вернуться к дипломатическому диалогу с Россией.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Он заявил, что Германии будет выгодно нормализовать отношения с Россией, в том числе и экономические, и восстановить газопровод.

«Германия должна стремиться к нормализации отношений с Россией, снятию всех санкций, возвращению к дипломатии и экономическим связям, включая восстановление «Северных потоков», — рассказал парламентарий в интервью ТАСС.

Райнер Ротфусс призвал как можно скорее начать расследование ошибок, из-за которых был допущен подрыв газопровода и эскалация противостояния на Украине.

«Всё это должно быть предано огласке. Скорее всего, на выборах 23 февраля АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» смогут преодолеть планку в 25% голосов, и тогда в бундестаге начнутся первые шаги по расследованию», — добавил он.

По словам депутата, несколько западных СМИ пытаются манипулировать общественным мнением и искажают представления о конфликте на Украине. Несмотря на это, 68% немцев, по данным опроса института INSA в августе 2024 года, выступают за дипломатическое урегулирование.

16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о доверии правительству федерального канцлера Олафа Шольца. Если депутаты вынесут ему вотум недоверия, 23 февраля 2025 года будут проведены досрочные выборы.

Ранее депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт поделился мнением о том, что Германия наказала сама себя в ситуации с «Северным потоком — 2». Теперь в рабочем состоянии остаётся только одна из ниток трубопровода, по которой газ не идёт.

18 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил об опасениях, что Германия сможет заключить договор с Россией по поводу возобновления работы газопровода. Он допустил, что такими шагами канцлер пытается вновь получить от РФ энергетические ресурсы. Дуда также напомнил, что Польша на протяжении многих лет выступает против идеи о возобновлении работы «Северного потока».