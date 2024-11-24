Анкара, 24 ноября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Турция нацелена на расширение объёмов торговли с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/ТАСС

Согласно сообщению Кремля, между лидерами России и Турции состоялся телефонный разговор, в ходе которого затрагивались вопросы повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества двух государств, а также ряд международных тем.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на расширение сотрудничества во многих областях, прежде всего в торговле», — говорится в сообщении администрации турецкого президента.

Эрдоган также уточнил, что Турция предпринимает постоянные попытки снижения напряжённости на Ближнем Востоке и старается вносить вклад в мирное урегулирование арабо-израильского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Президент России отметил динамичное развитие экономического сотрудничества двух стран. Также лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что позиции Москвы и Анкары по данному вопросу близки.

19 ноября Эрдоган назвал обновление ядерной доктрины РФ ответной мерой и самозащитой России. России пришлось принять эти меры, подчеркнул он. А 20 ноября президент Турции раскритиковал решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это решение приведёт к разжиганию и разрастанию конфликта, сказал он.