Одесса, Украина, 24 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества, сообщило 24 ноября издание «Страна. ua» со ссылкой на местные СМИ.

Кадр из видео

Инцидент произошел в парке Шевченко, на место происшествия выехали спасатели, сказано в материале.

На опубликованных кадрах видно, что люди застряли на аттракционе на высоте нескольких метров. Температура воздуха в Одессе 24 ноября составляет около +3.

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Как передавало ИА Регнум, журналисты британской газеты The Times в своей статье ранее написали, что предстоящей зимой жители Украины могут столкнуться с «суровыми и смертоносными» морозами, поскольку власти из-за коррупции так и не создали защиту объектов своей энергосистемы.

17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. В регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Жители Одессы несколько раз перекрывали движение по улицам, выражая недовольство продолжительными отключениями электричества. Сообщалось, что в некоторых домах электроэнергия отсутствовала по двое суток.

Пресс-служба Минобороны РФ 17 ноября сообщила, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также по военным предприятиям на Украине. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам РФ.