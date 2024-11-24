Сараево, 24 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» позволяет решать проблемы, с которыми не может справиться разум. Об этом заявил сербский актер и режиссёр Эмир Кустурица.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Всё, что мы выбираем «решением разума», — это не только вопрос разума. Не только разум решает нашу судьбу. А то, что не решает разум, решает «Орешник», — сказал он на закрытии фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев»

Слова Кустурицы вызвали аплодисменты зрительного зала. Фестиваль проходил с 22 по 24 ноября в кинодеревне Дрвенград в Боснии и Герцеговине. Режиссёр также отметил, что символом мероприятия в этом году стал великий русский писатель Федор Достоевский.

Кустурица подчеркнул, что фильмы, которые он видел на фестивале, рассказывают о судьбах людей. Он добавил, что в тех кинокартинах, где не показана судьба человека, отсутствует эмоциональное отношение к тому, что такое жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эмир Кустурица назвал «впечатляющим» запуск «Орешника». Он отметил, что применение этой ракеты является предупреждением о том, что может случиться, если страны Запада продолжат антироссийской политику. Кустурица также добавил, что провокации действующей администрации США исходят из страха проигрыша и утраты эффективности в сфере влияния на Украине.

21 ноября Россия нанесла удар по украинскому предприятию «Южмаш» в Днепропетровске с использованием «Орешника». Президент России Владимир Путин заявил, что применение этой ракетной системы стало ответом на удары дальнобойными ракетами западного производства по российской территории.

Российский лидер также подчеркнул, что система «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ. Он добавил, что скорость и итоговые результаты разработки указанного оружия вызывают восхищение.

22 ноября американское издание Military Watch Magazine написало, что «Орешник» в случае необходимости может атаковать военные цели в Европе. Авторы публикации подчеркнули, что у этого оружия нет аналогов среди западных стран, где ограничены арсеналы баллистических ракет наземного базирования.