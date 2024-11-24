Киев, 24 ноября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Украинская нацполиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, сообщает 24 ноября местное издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Unsplash

«В Киеве зафиксировано три таких случая, злоумышленники использовали взрывчатку», — сказано в публикации.

Один из инцидентов произошёл в Днепровском районе украинской столицы. Военный нагнулся к пакету, который заметил на земле, затем сработало взрывное устройство. Его запустили дистанционно, в результате чего, как сообщили источники, мужчина погиб.

Другой случай произошёл в Печерском районе Киева. В полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что в отношении неё со стороны мужчины совершается насилие.

Женщина утверждала, что закрылась в ванной, и когда силовики прибыли на место, она сообщила, что дверь в квартиру открыта. Шагнув в квартиру, сотрудники нацполиции услышали срабатывание чеки гранаты, они успели закрыть дверь. Граната взорвалась в коридоре арендованной квартиры. Позже причастные к диверсии были задержаны.

Третий инцидент произошёл в районе Дарницкого отделения полиции. По данным источников, раздавшийся там взрыв также был диверсией.

Как передавало ИА Регнум, более 200 автомобилей военных подожгли на Украине с начала инцидентов. При этом отмечается, что около 25% этих действий совершали подростки, которые действовали «по указаниям неизвестных». Кураторы якобы предлагали поджигателям от 600 до нескольких тыс. долларов за одну машину.