Москва, 24 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Применение новейшей российской ракетной системы «Орешник» не будет грозить тем, кто захочет «зажмуриться», и в таком случае опасность исчезнет автоматически. Об этом написал 24 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Telegram/Минобороны России

Так он с иронией отреагировал на заявление киевского режима о том, что указанной баллистической ракетой средней дальности (БРСД) якобы не существует.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически, — отметил Медведев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы офиса киевского режима Михаил Подоляк заявил о том, что «Орешника» якобы не существует. По его утверждениям, название ракеты будто бы «выдумал» президент РФ Владимир Путин. Подоляк также добавил, что речь якобы идёт о межконтинентальном баллистическом оружии, которое зафиксировано в договорах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявление украинского советника посоветовала представителям киевского режима удостовериться, функционирует ли украинское предприятие «Южмаш». Именно по этому объекту был нанесён удар ракетной системой «Орешник».

Захарова также напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал существование этого оружия. Кроме того, она привела аналогию с Крымским мостом, существование которого в Киеве сначала отрицали, а после призывали уничтожить указанный объект.

Об успешном применении «Орешника» Владимир Путин объявил 21 ноября. По его словам, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары дальнобойным оружием западного производства по российской территории.