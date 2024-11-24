Вашингтон, 24 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X изображение с намёком на то, что предпочёл бы колонизацию Марса развязыванию третьей мировой войны.

Allison Robbert/AP/TASS Илон Маск

На данном изображении в две человеческие головы летят пули, однако по разным траекториям. На первой картинке с подписью «третья мировая война» пуля проходит сквозь череп, при этом голова с подписью «колонизация Марса» остаётся цела.

Таким образом бизнесмен, возможно, хотел сделать отсылку на недавнее покушение на избранного президента США Дональда Трампа, в результате которого пуля прошла мимо, лишь задев ухо республиканца. Однако никаких комментариев к изображению Маск не оставил.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Маск заявлял, что человечеству грозит исчезновение. По его словам, есть лишь два варианта: стать космической цивилизацией либо умереть. Есть очень большая вероятность того, что когда-нибудь большая комета столкнётся с Землёй и уничтожит всё живое на ней, как это случалось неоднократно. Либо Солнце расширится до такой степени, что закипят океаны и Земля станет безжизненной, предположил он.

Для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.