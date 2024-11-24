Москва, 24 ноября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал «достаточно ясным и понятным» своё обращение о применении ВС РФ ракетного комплекса «Орешник» в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Журналист Павел Зарубин 24 ноября опубликовал в своём Telegram-канале заявления президента, сделанные сразу после записи обращения.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин в своём обращении рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, отмечал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, подчёркивал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.