Берлин, 24 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. По меньшей мере €825 млн планирует потратить министерство обороны (МО) ФРГ для закупки новой парадной формы для бундесвера, сообщила немецкая газета Bild.

Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

При этом, как отмечают журналисты, ведомство испытывает проблемы с финансированием. Ранее минобороны уже собиралось закупить новую парадную форму, но на фоне украинского конфликта временно отказалось от указанной идеи.

Вместо этого МО ФРГ занялось закупкой полевого обмундирования. В публикации уточняется, что у немецкого ведомства есть €306 млн на парадную форму, и оно решило запросить оставшиеся €519 млн у бюджетного комитета страны.

Эта комиссия бундестага рассмотрит обращение минобороны на следующем заседании. По подсчётам Bild, с учётом того, что численность бундесвера к 2031 году планируется увеличить примерно с 179 тысяч до 203 тысяч военнослужащих, комплект парадной формы на каждого бойца обойдётся государству приблизительно в €4 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус предупредил членов правительства ФРГ о нехватке порядка €6 млрд евро в бюджете бундесвера на следующий год. По информации источника Bild, минфин страны утвердил на 2025 год военный бюджет в размере €52 млрд. Эксперты оборонного ведомства предупредили, что для достижения натовского показателя в 2% от ВПП необходимо увеличить ассигнования на военные нужды как минимум на €4,5–6 млрд.

В мае он объявил, что с 2025 года основная часть немецких военнослужащих перейдёт под командование Североатлантического альянса. По его словам, ФРГ уделяет особое внимание защите союзников на восточном фланге НАТО, направляя значительные ресурсы на обеспечение безопасности НАТО в целом.

В июне генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе отмечал, что минобороны Германии работает над созданием усиленного резерва бундесвера. Согласно планам военного руководства страны, в будущем резерв базового назначения немецкой армии будет состоять из 60 тыс. мужчин и женщин.

В июле обозреватель InfoBRICS Драголюб Боснич написал, что ЕС под предводительством Германии готовится вступить в вооружённый конфликт с Россией. По его словам, ФРГ намерена разместить 800 тыс. военнослужащих НАТО. Боснич подчеркнул, что это не оставит России иного выбора, кроме как в очередной раз продемонстрировать свою мощь.