Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В Сочи 73-летняя петербургская предпринимательница Алла Аксельрод продаёт шестиэтажный особняк стоимостью 2,4 млрд рублей, расположенный в центре города рядом с домами Льва Лещенко и Владимира Винокура, сообщил 24 ноября Telegram-канал Mash.

Владимир Рябчиков/ТАСС

Особняк укомплектован дорогой и эксклюзивной брендовой мебелью, а также «лакшери техникой», сказано в сообщении.

По этим данным, стоимость дома — одна из самых высоких в Сочи. Принадлежащие Аксельрод компании занимаются в том числе строительством и арендой недвижимости в Сочи, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в марте сообщалось, что проживающая в Испании известная в 1990-х певица Наталья Ветлицкая переписала оставшуюся в России недвижимость общей стоимостью около 1 млрд рублей на свою 19-летнюю дочь из-за боязни конфискации после критики специальной военной операции и недовольства в адрес российского правительства.

В сентябре стало известно, что американский предприниматель Илон Маск занимается созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей в штате Техас. Бизнесмен хочет, чтобы его младшие дети чаще общались друг с другом и чтобы ему самому было проще планировать времяпровождение с детьми, отмечалось в сообщении.