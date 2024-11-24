Москва, 24 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В последующие годы материнский капитал будет расти и уже через три года достигнет миллиона рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Артем Геодакян/ТАСС

«Прежде всего отмечу, что материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трёхлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого её не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», — сказала она.

Бессараб уточнила, что материнский капитал увеличивается в соответствии с реальным уровнем инфляции, а не прогнозным.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с нового года материнский капитал войдёт в состав нового национального проекта «Семья», а с 1 февраля 2025 года его размер планируют проиндексировать на 7,3%.

14 октября Котяков заявил, что в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан.

При этом в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин также отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях.