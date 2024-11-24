Москва, 24 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Запад стремится любой ценой нанести России поражение, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ситуация в отношениях между Россией и Западом беспрецедентна, а по масштабу эскалации превосходит даже Карибский кризис, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков также отметил, что уходящий президент США Джозеф Байден в период своего пребывания у власти свёл диалог с Россией к нулю, проявив тем самым политическую недальновидность.

Администрация Байдена является партией войны, она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине, используя киевский режим как инструмент для нанесения России стратегического поражения, сказал также Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент.

Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он. 19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.