Москва, 24 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. По итогам проходящих президентских выборов в Румынии политика государства не изменится, так как голосование достаточно прогнозируемое и подавляющее большинство кандидатов являются сторонниками продолжения военно-политической помощи киевскому режиму и непосредственного взаимодействия с ЕС И НАТО, рассказал политолог Денис Денисов в разговоре с ИА Регнум.

EPA/ROBERT GHEMENT/TASS Марчел Чолаку

В 07:00 (08:00 мск) в Румынии началось голосование на выборах президента. По всей стране открылись почти 19 тысяч избирательных участков, они будут работать до 21:00 (22:00 мск). Главу государства выбирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. На пост президента баллотируются 13 кандидатов: бывший заместитель генсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр Марчел Чолаку и ряд других политических деятелей.

Чолаку является главным оппонентом действующего президента Румынии Клауса Йоханниса, заявил политолог, напомнив, что Йоханнис не принимает участия на проходящих выборах, что значительно повышает шансы Марчела на победу. В четверг, 14 ноября, издание Reuters сообщало о том, что у Чолаку проукраинская позиция, а уровень поддержки населения 25,3%, в то время как у ближайшего преследователя, лидера ультраправой оппозиционной партии Джордже Симиона — 19,1%.

«Тут надо понимать следующее. Принципиально политика государства, особенно такого, как Румыния, от изменения человека на этой должности не поменяется. Это не Словакия, это не Венгрия. Здесь всё достаточно прогнозируемо, исходя из того, что подавляющее большинство кандидатов, ну по крайней мере реальных кандидатов, позиционирует себя как приверженцев поддержки Украины и выступает за поддержку тех консолидированных решений, которые даёт Европейская комиссия, Североатлантический альянс, и тут ожидать каких-то изменений не следует», — уверен Денисов.

По словам эксперта, в Европейском союзе такие страны, как Румыния, Болгария, и некоторые другие воспринимаются как младшие партнёры со слаборазвитой демократической системой и на те проблемы, которые происходят в этих государствах, в том числе в рамках электоральных кампаний, обычно стараются закрывать глаза. Денисов уточнил, что это же касается и евродепутата Дианы Шошоакэ, которую Верховный суд Румынии отстранил от участия в президентских выборах. Причина, как сказано в вердикте суда, — её «пророссийские, антиевропейские и антинатовские» взгляды.

«В современном мире это стало обыденным и распространённым, когда кандидата снимают с избирательной кампании по надуманным обвинениям. И пускай эти обвинения будут потом развенчаны, но сам факт снятия есть. Да и общественное мнение в Румынии лояльно относится к подобным решениям, исходя из своего отношения к конфликту на Украине. За последние несколько лет мы могли наблюдать в странах Европейского союза достаточно большое количество примеров, практик, когда вроде существует законодательство, когда вроде существуют устоявшиеся нормы, но вместе с тем на фоне политической целесообразности они воспринимаются как некие постулаты, которые хотя и обязательны к исполнению, но не всегда», — сказал эксперт.

Денисов отметил, что достоверно определить общественные настроения в Румынии непросто, поскольку когда в Евросоюзе есть политические решения, когда есть желание, чтобы к власти пришли определённые люди, то исходя из этого идут комментарии и оценки.

«Мы можем ориентироваться на исследования Евробарометра. Это общеевропейские исследования, которые в мониторинговом режиме происходят два раза в год. Исходя из этого, не следует ожидать каких-то изменений и что у Румынии есть какая-то альтернатива, кроме как ЕС и НАТО. А вот что касается Украины, насколько я помню, Румыния занимает позицию середнячков. То есть в большинстве своём граждане выступают за продолжение военно-экономической поддержки, но это не показатели в 90%. Это где-то в районе 50–60%»,— заявил политолог.

В целом общественное мнение Румынии консолидировано с точки зрения продолжения курса на обострение ситуации в рамках СВО и противостояния с Россией, рассказал собеседник агентства. Эксперт также добавил, что избирательная кампания в Румынии совершенно не важна для России, потому что там нет альтернативы, которая бы могла радикально изменить ситуацию.

В октябре ИА Регнум рассказывало о том, как сняли с выборов президента Румынии экс-сенатора, а ныне евродепутата Шошоакэ. Как написал в своём материале Игорь Иваненко, в отличие от других румынских политиков Шошоакэ не стесняется публично посещать российское посольство в Бухаресте. И даже искусственный интеллект в видеоролике, посвящённом участникам назначенных на 24 ноября президентских выборов, представил Шошоакэ в одежде цветов российского флага с двуглавым орлом.

Ранее сообщалось о том, как в июне этого года элита Румынии получила два болезненных удара. И оба были нанесены общеевропейскими структурами, причём в то время, когда румынское руководство принимало непопулярное в своей стране решение о передаче Украине одной из двух систем ПВО Patriot, стоящих на боевом дежурстве.