Вашингтон, 24 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В воскресенье стартовала американская ракета Electron, которая вывела в космос аппарат для тестирования гиперзвуковых систем в интересах минобороны США. О запуске сообщает компания-разработчик Rocket Lab.

Zuma/TASS

24 ноября произошёл второй запуск носителя, выполненного по тестовой программе суборбитальной ракеты с гиперзвуковым ускорителем (HASTE). Согласно данным, этот аппарат является вариантом ракеты Electron, предназначенной для доставки небольших спутников.

Также издание Space Voyaging сообщает, что HASTE был создан для удовлетворения потребностей оборонного и разведывательного сообщества США и их союзников.

«Министерство обороны США в первую очередь стремится противостоять текущим и будущим угрозам безопасности в электромагнитном спектре, надежной микроэлектронике и аппаратных средствах стратегических миссий, учитывая их критическую роль в современных военных действиях», — говорится в сообщении.

Также в контексте проекта упоминается программа S²MARTS, нацеленная на разработку инновационных технологических решений для устранения угроз безопасности, в том числе и в рамках гиперзвуковой гонки.

«Китай сейчас обладает ведущим в мире гиперзвуковым арсеналом, а Россия в настоящее время имеет три развернутые системы гиперзвукового оружия, включая две, которые были использованы в конфликте против Украины», — прокомментировал испытания старший аналитик по вопросам разведки Джеффри Маккормик.

В аппарате HASTE используются инновационная структура из углеродного композита и двигатели, напечатанные на 3D-принтере, она имеет модифицированную третью ступень для суборбитального развёртывания грузов и большую грузоподъемность — до 700 кг.

14 февраля пресс-служба Пентагона заявила, что США готовятся запустить на околоземную орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием. Согласно сообщению, на орбиту собираются вывести два спутника системы слежения за сверхзвуковыми и баллистическими ракетами HBTSS, а также четыре военных разведывательных аппарата.

HBTSS будет осуществлять сбор данных в течение 2024 года. Американские военно-промышленные компании получили от Пентагона на разработку спутников данной системы более $170 млн.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар гиперзвуковой баллистической ракетой комплекса «Орешник».

Также глава государства сообщил, что кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода.

Владимир Путин также добавил, что средств противодействия новейшим российским ракетам не существует. Среди гиперзвукового оружия в арсенале у России помимо «Орешника» имеются ракетный комплекс «Кинжал», баллистические ракеты Р-30 «Булава» и планирующий аппарат «Авангард».