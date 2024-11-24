Москва, 24 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Банк-эмитент мог стать причиной проблем с выдачей наличных в китайских банкоматах по банковским картам платёжной системы UnionPay, выданных российским «Газпромбанком». Об этом сообщили представители указанной платёжной системы.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее появилась информация о том, что банкоматы некоторых крупнейших банков КНР перестали выдавать наличные пользователям этих карт. При попытке снять деньги экраны банковских устройств показывали сообщения о неудачной операции.

«Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент», — сказал сотрудник горячей линии Union Pay, которого процитировало «РИА Новости».

Он также порекомендовал воспользоваться банкоматами других организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Рестрикции были введены против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка».

23 ноября появилась информация, что банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Казахстана, Катара, Вьетнама, Туниса, Германии и Узбекистана прекратили обслуживать карты UnionPay, выданные «Газпромбанком». Также стало известно, что эти карты не работают в Китае. Речь шла о неудачных попытках снять деньги в банкоматах Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Кроме того, появилась информация, что банки Индии тоже прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных «Газпромбанком». В стране также пропала возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью указанных носителей.

В службах клиентской поддержки отметили, что действие карт системы китайского UnionPay сейчас охватывает 154 страны, в том числе Россию, страны СНГ и Европы, а также США, а карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 государствах.