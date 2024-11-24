Москва, 24 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Киевский режим понимает опасность заявлений о возможности получения «грязной бомбы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину.

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«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнём, это что-то большее», — сказал в интервью Зарубину Песков, слова которого приводит сайт «Вести. ру».

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что благодаря проведению спецоперации киевский режим лишился технических возможностей для создания ядерных боеприпасов, но способен изготовить «грязную бомбу» — радиологическое оружие массового поражения.

В июне Кириллов отмечал, что киевский режим интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Это подтверждают полученные в ходе СВО документы.

Киевский режим может получить ядерное оружие в рамках тайной сделки с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил военный эксперт Николас Драммонд британскому изданию Express. Британская газета The Times отмечала, что Киев якобы способен создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят военную поддержку Украины.

Сценарий с возможными тайными поставками ядерного оружия киевскому режиму не стоит воспринимать иначе, как блеф. В Великобритании жаждут обострения отношений между Россией и Штатами, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.