Москва, 24 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Капитан и полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов выразил сомнения в том, что «Спартак» заслуженно победил в дерби со счётом 5:2. Об этом сообщает 24 ноября «Чемпионат».

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он признался, что не испытывает никаких эмоций после разгромного поражения, которое его команда потерпела накануне на площадке красно-белых.

«Такой день сегодня. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил, — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», — сказал Баринов.

«Локомотиву» следует правильно отреагировать на проигрыш — обыграть «Динамо» и пройти дальше, сказал Баринов в беседе со «Спорт-Экспрессом». Он подчеркнул, что это будет самый важный матч в этом году, и попросил болельщиков поддержать команду.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября в игре с «Локомотивом» четыре гола в составе «Спартака» забил костариканский нападающий Манфред Угальде. Ещё один гол на счету Эсекиэля Барко. У железнодорожников отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

По итогам матча «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» в турнирной таблице до трёх очков (31 и 34 соответственно). Команды располагаются на 4-й и 3-й строчках.