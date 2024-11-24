Москва, 24 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Потери формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 260 бойцов, проинформировал 24 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномёт», — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военных.

Также ВС России ликвидировали 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортёров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня украинских формирований.

Кроме того, губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что в небе над Курской областью ночью 24 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников. Информация о возможных пострадавших или повреждённых объектах отсутствует.

Киевский режим потерял контроль над более чем 40% занятых ранее ВСУ территорий в Курской области, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе украинской армии. На данный момент территория меньше.