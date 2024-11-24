Кривой Рог, Украина, 24 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Одной из основных причин отсутствия отопления в жилых домах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины является мобилизация сотрудников в ВСУ, сообщило местное предприятие «Криворожтеплоцентраль» на своей странице в соцсети.

РИА Новости

Без отопления в Кривом Роге остаются почти тысяча домов, 130 тысяч человек, а также 11 больниц и 43 учебных заведения, заявил ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

«Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлечённые к ремонтной кампании», — сказано в сообщении компании.

Температура воздуха в Кривом Роге в настоящее время составляет около +2 в дневное время и около -2 в ночное. Для проведения работ по включению отопления в город планируется направить 12 дополнительных бригад из других регионов.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ также сообщали, что из-за мобилизации в ВСУ возникают проблемы у автобусных компаний, служб такси и других предприятий. Отмечалось, что, в частности, в Харькове из-за облав военкомов большинство мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.