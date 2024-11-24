В Московском зоопарке появился гигантский осьминог родом из Приморья
Москва, 24 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог, которого привезли из Приморского края. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.
«В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог. Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине. Это особь мужского пола», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что он живёт в павильоне «Экзотариум», где ему обеспечили комфортные условия, приближённые к естественным, например морскую воду с температурой не выше плюс восьми градусов. Перед его заселением был также укреплён аквариум во избежание побега осьминога.
«Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, они прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск её находит», — указано в публикации.
Зоологи также сообщили, что моллюск ещё ни разу не выпустил струю чернил, что говорит о том, что осьминог чувствует себя в безопасности и не сталкивается со стрессом.
Как передавало ИА Регнум, в начале ноября в Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Сейчас малышу три месяца, он уже пробует мясной прикорм. С 615 г его вес вырос до 7,5 кг. Детёныш находится во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Период чередования сна и кормёжки прошёл, молодой самец активно играет и узнаёт знакомых ему людей.
В октябре в зоопарке у пары райских красавок родился птенец. Отмечается, что у райских красавок оба родителя заботятся о потомстве. Сначала они по очереди носили птенца в клюве, а теперь он не только может ходить, но также добывает себе насекомых, которых рассыпают в вольере.