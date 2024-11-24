Москва, 24 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог, которого привезли из Приморского края. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог. Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине. Это особь мужского пола», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что он живёт в павильоне «Экзотариум», где ему обеспечили комфортные условия, приближённые к естественным, например морскую воду с температурой не выше плюс восьми градусов. Перед его заселением был также укреплён аквариум во избежание побега осьминога.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931230" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Московский зоопарк приехал гигантский осьминог

«Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, они прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск её находит», — указано в публикации.

Зоологи также сообщили, что моллюск ещё ни разу не выпустил струю чернил, что говорит о том, что осьминог чувствует себя в безопасности и не сталкивается со стрессом.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября в Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Сейчас малышу три месяца, он уже пробует мясной прикорм. С 615 г его вес вырос до 7,5 кг. Детёныш находится во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Период чередования сна и кормёжки прошёл, молодой самец активно играет и узнаёт знакомых ему людей.

В октябре в зоопарке у пары райских красавок родился птенец. Отмечается, что у райских красавок оба родителя заботятся о потомстве. Сначала они по очереди носили птенца в клюве, а теперь он не только может ходить, но также добывает себе насекомых, которых рассыпают в вольере.