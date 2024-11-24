Хельсинки, 24 ноября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В Финляндии порядка 75 женщин приняли участие в курсах начальной военной подготовки на случай якобы возможного противостояния с Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Nasta

Группа женщин в возрасте от 18 до 70 лет отправилась на лесную военную базу в Финляндии, чтобы пройти учебные курсы, организованные Nasta. Опасаясь противостояния с Россией, женщины учатся выживать в дикой природе при минусовой температуре, жить без электричества, разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе, стрелять и строить туалет.

Отмечается, что организация Nasta работает с 1997 года, её частично финансирует финское минобороны. В ней также насчитывается около 100 тыс. членов, и, по заявлениям пресс-службы, сейчас на курсы продолжает записываться беспрецедентное количество человек.

«В очереди на место было так много людей, что система рухнула. Иногда курсы заполняются в течение одной минуты», — прокомментировала ситуацию менеджер по коммуникациям организации Суви Аксела.

В ноябре 2023 года финские власти закрыли все сухопутные пропускные пункты с Россией. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии этих КПП пока не актуален.

Как передавало ИА Регнум, бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет. По его словам, напряжённость в диалоге продлится ещё долго.