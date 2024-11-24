Москва, 24 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Подразделения российской воинской группировки «Центр» нанесли поражение украинскому штурмовому батальону «Шквал» на территории ДНР, сообщает 24 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

В ведомстве отметили, что бойцы группировки продолжают продвигаться в глубину обороны противника. В минувшие сутки они нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы.

Кроме того, российские военные отразили десять контратак противника. ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 380 бойцов, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Общие потери противника за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 1545 бойцов. Больше всего военных украинские войска потеряли в зонах действия группировок «Запад» и «Юг»: свыше 440 и до 500 соответственно. В зонах действия группировок «Север», «Восток» и «Днепр» ВСУ потеряли до 50, до 145 и до 30 военных.

Как передавало ИА Регнум, российские войска вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР и приступили к активным штурмовым действиям. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новосёлке, где находится крупный командный и логистический пункт украинской армии.