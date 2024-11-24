Берлин, 24 ноября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не верит во взаимную выгоду и мыслит категориями победителей и проигравших, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью испанской газете El País.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Мой опыт показывает, что при взаимодействии с Трампом нужно стараться быть самим собой. Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность в ситуации, когда выигрывают все, а мыслит категориями победителей и проигравших», — сказала она.

Экс-канцлер привела в пример соглашение с Турцией для сокращения потоков нелегальной миграции. По её словам, многие критиковали подобное решение из-за того, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «не был настоящим демократом». Тем не менее Меркель убеждена, что такого рода решение было правильным, ведь, несмотря на разные политические взгляды участников взаимодействия, соглашение в итоге пошло на пользу Германии. Такой же подход политик предложила использовать и для урегулирования украинского конфликта.

«Мир на Украине не может быть достигнут только военным путём. Способность сдерживания должна сопровождаться дипломатическими средствами, которые должны быть продуманы заранее и готовы в нужное время», — добавила она.

Меркель отметила, что в политику возвращаться не намерена, хоть её и пугает появление партий и политических течений, которые пытаются ограничить свободу.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Меркель также заявила, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Политик уточнила, что строительство «Северного потока» было одной из её попыток наладить контакт с Путиным и «приобщить его к всеобщему процветанию».

Конфликт на Украине не случился бы, если бы Меркель прислушалась к Трампу, считает американский дипломат Ричард Гренелл. Он также отметил, что и Меркель, и действующий глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах.

23 ноября Меркель также пожаловалась, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. По словам Меркель, Зеленский пригласил её и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу в 2022 году, намекая на то, что именно их решение привело к подобному исходу. Экс-канцлер добавила, что конфликт с Россией необходимо было решать мирным путём.