Лас-Вегас, США, 24 ноября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», досрочно победил в чемпионате мира по автогонкам сезона-2024 и стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщается на официальном сайте Oracle Red Bull Racing.

Global Look Press/Bob Kupbens/Keystone Press Agency Макс Ферстаппен

27-летний нидерландский гонщик завоевал четвёртый титул чемпиона в одной команде, на 22-м этапе соревнований в Лас-Вегасе он довёл количество очков до 403, придя пятым на финиш.

Первым финишировал пилот «Мерседес» британец Джордж Расселл, второе место занял его соотечественник и партнёр по команде Льюис Хэмилтон. Третьим стал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс — младший.

3 ноября Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, стартовав с 16-го места. Как передавало ИА Регнум, гонка прошла на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

28 сентября семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые показался на публике после тяжёлой черепно-мозговой травмы, которую немецкий автогонщик получил 11 лет назад. Британские СМИ сообщили, что Шумахер посетил церемонию бракосочетания своей дочери.