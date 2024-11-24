Лондон, 24 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Неопознанные беспилотники появлялись в небе над тремя британскими авиабазами, пишет The Guardian со ссылкой на представителя командования Вооружённых сил США в Европе.

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Небольшие летательные аппараты пролетели в период с 20 по 22 ноября над базами Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над базой Фелтуэлл в Норфолке. Их количество было разным, также они отличались по размеру и конфигурации.

Ни в одном из случаев «вторжение» не повлекло каких-либо последствий для персонала или критической инфраструктуры воздушных баз.

«Мы серьёзно относимся к угрозам и принимаем надёжные меры на военных объектах, что включает в себя возможное применение устройств для борьбы с дронами», — заявил представитель минобороны Великобритании, комментируя инцидент.

Неизвестный разведывательный беспилотник обнаружили 22 ноября возле британского авианосца Queen Elizabeth, пришвартованного в порту Гамбурга. Дрон пытались перехватить, но он улетел. Предполагается, что он шпионил за авианосцем, сообщал немецкий таблоид Bild.

Как передавало ИА Регнум, ранее неопознанный летательный аппарат был сбит американским истребителем над озером Гурон в приграничье США и Канады. Обломки упали в озеро, позже канадская полиция нашла их на дне. Анализ показал, что фрагменты не представляют угрозы национальной безопасности.