Москва, 24 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Карты российской платежной системы «Мир» сегодня принимают в 11 государствах, а картами китайской платёжной системы UnionPay возможно расплатиться в 154 странах, включая Россию. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на службы клиентской поддержки.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Агентство сообщает, что карты «Мир» сейчас принимают в России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии. Действие же карт системы китайского UnionPay на данный момент охватывает 154 страны, в том числе Россию, страны СНГ и Европы, а также США.

При этом опрошенные изданием эксперты рекомендуют не полагаться полностью на безналичный расчет во время зарубежных поездок и держать при себе наличные деньги.

«Во-первых, не все банки, а значит и терминалы, могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно… В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты», — отмечает один из экспертов, замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Тимофей Воронин.

Как ранее передавало ИА Регнум, в субботу более 10 стран прекратили обслуживание российских карт UnionPay. Клиенты «Газпромбанка» не могли снять денежные средства в банкоматах Уругвая, Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Казахстана, Катара, Вьетнама, Туниса, Германии, Узбекистана, Китая и Индии.

21 ноября администрация Белого дома приняла решение расширить антироссийский санкционный список. Новые ограничения коснулись 100 юридических и физических лиц, в том числе и «Газпромбанка».