Рим, 24 ноября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Остатки римского святилища были найдены под храмом Гроба Господня в Иерусалиме учёными из Италии, сообщила итальянская газета Terrasanta.

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Находку сделали специалисты университета Ла Сапиенца. В ходе раскопок под зданием храма они наткнулись на разветвленную систему тоннелей. Постройки датированы I веком нашей эры.

Один из тоннелей был соединён с гигантским заброшенным карьером, находящимся в окрестностях храмового комплекса. Кроме того, под северо-восточной частью храма археологи заметили каменное плато и остатки языческого святилища.

Учёные полагают, что святилище создали древние римляне после разрушения Иерусалима в период восстания иудеев в 66–73 годах нашей эры.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня учёные Севастопольского государственного университета в составе международной подводно-археологической экспедиции обнаружили в Чёрном море у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду. Они обследовали акваторию городов Гудаута и Сухум в Абхазии, а также Сухумскую бухту в районе устья реки Беслетки.

В этом районе на глубине 2,4 метра находились остатки кладки полукруглого сооружения. Также в акватории на глубине около 50 метров на удалении до 5 километров от берега археологи обнаружили амфору. Археологи предположили, что находка входила в груз корабля, потерпевшего кораблекрушение.

В сентябре член Российской академии наук (РАН) Владимир Горончаровский проинформировал, что в ходе археологических раскопок в античном городе Лабрис, находящемся в 30 км от Анапы, были обнаружены два больших алтаря, посвящённых древнегреческому богу Аполлону, датированные III–II вв. до н. э. Исследователь отметил, что указанный древний город был обнаружен ещё в дореволюционную эпоху. Он добавил, что раскопки позволили исследователям открыть массу деталей быта и повседневной жизни жителей Лабриса.