Москва, 24 ноября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Сеуле должны понимать, что использование южнокорейских вооружений в украинском конфликте для убийства россиян окончательно обрушит отношения с Россией и повлечёт за собой ответную реакцию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что Сеул будет принимать решение о поставках оружия киевскому режиму в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

«Двустороннее сотрудничество России и КНДР выстраивается в соответствии с общепризнанными нормами международного права и не направлено против каких-либо третьих стран, включая Республику Корея. Об этом неоднократно заявлялось публично, в первую очередь президентом России Владимиром Путиным«, — сообщил дипломат ТАСС.

Руденко отметил, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к Корейскому полуострову, и предупредил, что «накачка киевского режима оружием» может привести к негативным последствиям.

«В Сеуле должны отдавать себе отчёт в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтём необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — добавил он.

Руденко также призвал Сеул руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не «сиюминутными конъюнктурными соображениями», которые навязаны Западом.

Как передавало ИА Регнум31 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён ранее поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских вооружённых сил.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине, поскольку их собственные запасы вооружений почти истощены. Дипломат выразил надежду, что у Сеула хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.